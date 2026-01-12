Onderzoekers: Mars had miljarden jaren geleden grote oceaan

BERN (ANP) - De planeet Mars had ongeveer drie miljard jaar geleden waarschijnlijk een grote oceaan. Die bedekte mogelijk ongeveer de helft van het oppervlak. Onderzoekers van de universiteiten van Bern in Zwitserland en Padua in Italië hebben dat berekend.

Op beelden van satellieten rond Mars zagen ze sporen van oude rivieren en rivierdelta's. Dat water zou zijn uitgemond in een oceaan die mogelijk net zo groot als de Noordelijke IJszee was. Door het water was op Mars misschien ook leven mogelijk, denken de onderzoekers. "We kennen Mars als een droge rode planeet. Maar ons onderzoek laat zien dat het vroeger een blauwe planeet was, net als de aarde."

De gedachte dat Mars ooit water had, is niet nieuw. Zo hebben onbemande verkenners mineralen ontdekt die ontstaan door water. Dat erkennen de onderzoekers ook. "Maar eerdere claims waren gebaseerd op minder nauwkeurige gegevens en op indirecte argumenten", stellen ze.