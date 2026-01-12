ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Onderzoekers: Mars had miljarden jaren geleden grote oceaan

Samenleving
door anp
maandag, 12 januari 2026 om 15:19
anp120126147 1
BERN (ANP) - De planeet Mars had ongeveer drie miljard jaar geleden waarschijnlijk een grote oceaan. Die bedekte mogelijk ongeveer de helft van het oppervlak. Onderzoekers van de universiteiten van Bern in Zwitserland en Padua in Italië hebben dat berekend.
Op beelden van satellieten rond Mars zagen ze sporen van oude rivieren en rivierdelta's. Dat water zou zijn uitgemond in een oceaan die mogelijk net zo groot als de Noordelijke IJszee was. Door het water was op Mars misschien ook leven mogelijk, denken de onderzoekers. "We kennen Mars als een droge rode planeet. Maar ons onderzoek laat zien dat het vroeger een blauwe planeet was, net als de aarde."
De gedachte dat Mars ooit water had, is niet nieuw. Zo hebben onbemande verkenners mineralen ontdekt die ontstaan door water. Dat erkennen de onderzoekers ook. "Maar eerdere claims waren gebaseerd op minder nauwkeurige gegevens en op indirecte argumenten", stellen ze.
loading

POPULAIR NIEUWS

scheiden-of-blijven

"Liefde: toestand of dagelijkse keuze? Therapeuten verklappen het geheim"

110891514_m

Is suiker echt verslavend?

anp120126059 1

Trump niet blij met opmerking topman ExxonMobil over Venezuela

anp110126095 1

Ga niet rijden als het niet nodig is, waarschuwt Rijkswaterstaat

175819624_m

De simpele manier om een vriend met depressie te helpen

anp110126120 1

President Cuba: we verdedigen vaderland tot laatste druppel bloed

Loading