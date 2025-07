OM koppelt intern systeem los van internet om 'kwetsbaarheid'

DEN HAAG (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft alle interne systemen losgekoppeld van internet. Aanleiding is een waarschuwing van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) dat er "een kwetsbaarheid" zit in het systeem waarmee gebruikers toegang krijgen tot de kantoorautomatisering, de Citrix NetScalers.

"Een grondige analyse van de OM-omgevingen heeft reden gegeven om aan te nemen dat er ook werkelijk gebruik is gemaakt van deze mogelijke kwetsbaarheid", bevestigt een woordvoerder.

Medewerkers kunnen voorlopig niet meer inloggen op de digitale omgeving van het OM. Welke gevolgen dat heeft, bijvoorbeeld voor strafzaken, kan het OM nog niet zeggen.

De waarschuwing voor dit probleem gaat al even rond. Het NCSC gaf in juni en begin juli al een waarschuwing uit, met onder meer de tekst: "Kwaadwillenden kunnen de kwetsbaarheid misbruiken voor het verkrijgen van ongeautoriseerde toegang tot bepaalde onderdelen van het systeem." De vraag of dit ook bij het OM het geval is, heeft de woordvoerder nog niet beantwoord.