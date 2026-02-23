ECONOMIE
OM mag Rico de Chileen vervolgen voor voorbereiden liquidaties

Samenleving
door anp
maandag, 23 februari 2026 om 17:39
anp230226152 1
AMSTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie mag Richard R., alias Rico de Chileen, vervolgen voor het voorbereiden van liquidaties. Dat is de uitkomst van een procedure in het geboorteland van R., Chili. Zijn advocaat bevestigt maandag berichtgeving hierover van De Telegraaf.
R. werd in 2018 uitgeleverd vanuit Chili aan Nederland. Dat gebeurde op basis van een aanklacht in een zaak waarin hij in mei 2021 elf jaar cel kreeg voor het leiden van een criminele organisatie die liquidaties pleegde en misdaadgeld witwaste.
Die aanklacht mocht niet zomaar worden uitgebreid zonder toestemming van het uitleverende land. R. zit vast, maar zijn celstraf nadert zijn einde. De zaak loopt nog in hoger beroep. Dinsdag is er een nieuwe zitting in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.
R. is nog niet aangehouden voor de nieuwe zaken, aldus zijn advocaat. Tegen de uitkomst van de procedure in Chili is geen beroep meer mogelijk. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie kon het nieuws nog niet bevestigen. "Wij hebben nog geen officiële bevestiging."
