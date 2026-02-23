ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

NOC*NSF tegen deelname sporters Paralympics onder Russische vlag

Sport
door anp
maandag, 23 februari 2026 om 17:38
anp230226151 1
ARNHEM (ANP) - NOC*NSF betreurt het als Russische en Belarussische sporters onder hun eigen vlag meedoen aan de Paralympische Spelen. Dat heeft een woordvoerder van de Nederlandse sportkoepel aan het ANP laten weten. NOC*NSF wacht vooralsnog verdere besluitvorming over de kwestie af voordat ze een eventuele bestuurlijke boycot aankondigen. "Tegen deelname onder een neutrale vlag hebben wij geen bezwaar", aldus een woordvoerster. "Maar dan wel onder voorwaarden die ook golden bij de Olympische Spelen. Dus zonder deelname van ex-militairen."
Het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) kondigde vorige week dinsdag aan dat zes Russen en vier Belarussen onder eigen vlag mogen meedoen aan de Paralympics. Eind vorig jaar beëindigde het IPC onverwacht de schorsing van Rusland en Belarus, die was ingesteld na de oorlog in Oekraïne.
Het besluit over de deelname van de sporters lag bij de bonden van de afzonderlijke sporten. De Paralympics worden van 6 tot en met 15 maart in Italië gehouden.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-549637638

Aldi keert terug: hoe de ongezellige dozenwinkel een moderne prijsvechter werd

155989585_m

Je koptelefoon kan schadelijk zijn

2025-12-12t181134z-657674452-rc2yeiaxr4za-rtrmadp-3-ukraine-crisis-south-frontline

Het dorp waar Russische soldaten een levensverwachting van 12 minuten hebben

wat-vraagt-winter-vol-liefde-ster-pearl-voor-een-schilderij-dit-bedrag-verrast-fans

Wat kost een schilderij van ‘Winter vol liefde’-ster Pearl? Fans staan versteld

167589640_m

Trumps tariefblunder: hoe China en Brazilië de grote winnaars worden van het nieuwe handelsbeleid

186242413_m

"Als prostaatchirurg zou ik willen dat elke man dit wist"

Loading