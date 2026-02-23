NOC*NSF tegen deelname sporters Paralympics onder Russische vlag

ARNHEM (ANP) - NOC*NSF betreurt het als Russische en Belarussische sporters onder hun eigen vlag meedoen aan de Paralympische Spelen. Dat heeft een woordvoerder van de Nederlandse sportkoepel aan het ANP laten weten. NOC*NSF wacht vooralsnog verdere besluitvorming over de kwestie af voordat ze een eventuele bestuurlijke boycot aankondigen. "Tegen deelname onder een neutrale vlag hebben wij geen bezwaar", aldus een woordvoerster. "Maar dan wel onder voorwaarden die ook golden bij de Olympische Spelen. Dus zonder deelname van ex-militairen."

Het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) kondigde vorige week dinsdag aan dat zes Russen en vier Belarussen onder eigen vlag mogen meedoen aan de Paralympics. Eind vorig jaar beëindigde het IPC onverwacht de schorsing van Rusland en Belarus, die was ingesteld na de oorlog in Oekraïne.

Het besluit over de deelname van de sporters lag bij de bonden van de afzonderlijke sporten. De Paralympics worden van 6 tot en met 15 maart in Italië gehouden.