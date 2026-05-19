OM: Malek F. ontoerekeningsvatbaar voor moordpoging tbs-kliniek

door anp
dinsdag, 19 mei 2026 om 12:17
GRONINGEN (ANP) - Het Openbaar Ministerie stelt dat tbs'er Malek F. (39) volledig ontoerekeningsvatbaar was toen hij op 6 april vorig jaar een medepatiënt in de Groningse Mesdagkliniek neerstak. De officier van justitie heeft de rechtbank daarom gevraagd de verdachte te ontslaan van rechtsvervolging en om voortzetting van de eerder opgelegde tbs-maatregel.
F. kreeg in 2021 in hoger beroep tbs met dwangverpleging opgelegd voor het neersteken van drie mensen bij station Hollands Spoor in Den Haag op 5 mei 2018. F. heeft schizofrenie. Tijdens de tbs-behandeling heeft hij zijn medicatie verminderd en hoorde hij opnieuw stemmen in zijn hoofd, die hem opdracht zouden geven een joodse man te doden.
De tbs'er staat terecht voor een poging tot moord met terroristisch oogmerk, maar voor dat laatste vroeg de officier vrijspraak bij gebrek aan bewijs. F. heeft niet meegewerkt aan onderzoek naar zijn ideologie en mogelijke radicalisering.
F. riep tijdens de aanval op een joodse man Allahu akbar (God is de grootste). Dat is niet voldoende om een terroristisch oogmerk te kunnen bewijzen, legde de officier uit.
