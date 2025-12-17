ECONOMIE
OM: man (33) in Dronten aangehouden om plannen terreuraanslag

Samenleving
door anp
woensdag, 17 december 2025 om 9:42
anp171225083 1
DRONTEN (ANP) - De politie heeft op 28 november een 33-jarige man uit Syrië aangehouden die mogelijk plannen had om een terroristische aanslag te plegen. De man verbleef sinds afgelopen zomer in een azc in Dronten, daar is hij ook aangehouden, meldt het Openbaar Ministerie woensdag.
Uit informatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) zou blijken dat de man op zoek was naar een vuurwapen om een aanslag mee te plegen. Hij had nog geen concreet doelwit, aldus het OM. De man zou jihadistisch gedachtegoed aanhangen.
Dinsdag is het voorarrest van de man met negentig dagen verlengd. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat.
