Von der Leyen: EU-top gaat over onder ogen zien van de realiteit

Samenleving
door anp
woensdag, 17 december 2025 om 9:44
anp171225085 1
STRAATSBURG (ANP) - De EU-top van donderdag gaat over het "onder ogen zien van de huidige realiteit", zei voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen in een toespraak in het Europees Parlement. "De realiteit van een wereld die gevaarlijk en op transacties gebaseerd is geworden."
"We hebben geen tijd om ons over te geven aan nostalgie", aldus Von der Leyen. Daarbij verwijst ze ook naar de Amerikaanse nationale veiligheidsstrategie, waarin de VS zich afvragen of Europa nog wel een bondgenoot is.
"Deze strategie is niet de oorzaak van de ontwrichting waarmee Europa te maken heeft. Het is een symptoom van de realiteit van de wereld van vandaag. Onze taak tijdens de top van deze week is dan ook om te laten zien dat we ons richten op onze strategische belangen en onze prioriteiten." Een van die belangen is dat EU-leiders het eens moeten worden over hoe ze Oekraïne de komende twee jaar willen financieren.
