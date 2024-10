OM: man vroeg voor 300 Bulgaren onterecht kinderopvangtoeslag aan

ROTTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie stelt dat een 61-jarige man uit Dordrecht voor een bedrag van bijna 5 miljoen euro heeft gefraudeerd met kinderopvangtoeslagen. Het vermoeden is dat hij ruim driehonderd Bulgaren hielp met het onterecht aanvragen daarvan. Dat zou zijn gebeurd van oktober 2021 tot aan zijn arrestatie op 24 juli.

"Het schadebedrag is enorm", zei de officier van justitie donderdag in de rechtbank in Rotterdam tijdens de eerste inleidende zitting over de vermeende fraude. Volgens de aanklager heeft de verdachte Kadir K. in 2022 voor 135 veelal Bulgaarse gezinnen onterecht kinderopvangtoeslag opgevraagd bij de Dienst Toeslagen van de Belastingdienst. In dat jaar zou het schadebedrag 1,5 miljoen euro bedragen. In 2023 zou de Dordtenaar 195 aanvragen hebben ingediend, voor een bedrag oplopend tot 3,4 miljoen euro.

De man wordt verdacht van oplichting en valsheid in geschrifte. Hij maakte gebruik van andermans DigiD-gegevens en BSN-nummers. Deze personen bleken geen recht te hebben op kinderopvangtoeslag, omdat hun kinderen niet bekend waren bij de opgegeven kinderopvangorganisatie, stelde de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) eerder.

Volgens het OM verdiende K. tonnen door als tussenpersoon te fungeren. Hij zou 10 procent van de toeslag zelf hebben geïncasseerd, mogelijk 500.000 euro in totaal. Volgens de aanklager is meer dan 200.000 euro op K.'s bankrekening binnengekomen en was sprake van veel stortingen naar het buitenland.