Duitsland boos over executie en sluit Iraanse consulaten

BERLIJN (ANP/DPA) - Als reactie op de executie in Iran van de Duits-Iraanse burger Jamshid Sharmahd sluit de Duitse regering alle drie Iraanse consulaten-generaal in Duitsland. De ambassade in Berlijn mag open blijven, maar de diplomatieke missies in Frankfurt am Main, Hamburg en München moeten dicht.

Ruim dertig Iraanse ambtenaren worden Duitsland uitgezet, tenzij ze ook de Duitse nationaliteit hebben. De reactie op de executie is daarmee harder dan verwacht, stelden waarnemers. Tot nu toe nam de Duitse regering één keer deze stap: vier Russische consulaten-generaal werden gesloten uit boosheid over de Russische aanval op Oekraïne, maar pas bijna twee jaar na de invasie.

Sharmahd werd vorig jaar in een omstreden proces ter dood veroordeeld om een terreuraanslag. De Duitse regering, familieleden en mensenrechtenactivisten verwierpen de Iraanse aanklachten en noemden de rechtszaak oneerlijk.