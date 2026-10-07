OM: mannen uit Denemarken naar Nederland gereisd voor liquidaties

AMSTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie verdenkt twee mannen ervan dat zij in juli vanuit Kopenhagen naar Nederland zijn gevlogen om liquidaties te plegen in Amsterdam en Haarlem. Dat bleek woensdag tijdens een eerste voorbereidende zitting in de rechtbank Amsterdam. De politie kon de liquidatiepoging in Haarlem voorkomen. In Amsterdam werd een beoogd doelwit beschoten. Hij raakte niet gewond.

Volgens justitie zijn de twee, geboren in Somalië en wonend in Zweden, ingehuurd door een internationaal crimineel netwerk voor twee geplande moorden in de nacht van 8 op 9 juli. "De onderwereld werft jongeren als kindsoldaten", zei de officier van justitie. Het onderzoek naar deze zaak begon na een tip op 8 juli van de Zweedse autoriteiten, die luidde dat een taxireservering voor een ritje van Schiphol naar een hotel in Amsterdam verband zou houden met een gewelddadige opdracht.

Walid A. (19) en een 18-jarige medeverdachte, Mohamed A., zouden op 7 juli vanuit de Deense hoofdstad zijn geland op Schiphol. De dag daarna zouden zij een fatbike hebben gekocht en wapens hebben gekregen in Amsterdam. Het OM verdenkt twee vrouwelijke verdachten van het leveren van deze wapens. De fiets zou betaald zijn door een derde. Walid A. werd kort na de mislukte liquidatie aangehouden in een hotel in Amsterdam. Bij hem werd een wapen aangetroffen. Hij stond woensdag voor het eerst voor de rechter, samen met de twee vermeende wapenleveranciers Nursena Y. (24) uit Dieren en Saloua G. (20) uit Cuijk.

Aanhouding medeverdachte

De medeverdachte is in juli aangehouden in Denemarken op grond van een Europees aanhoudingsbevel. Na de mislukte liquidatie is op zijn mogelijke vluchtroute een pet gevonden met daarop zijn DNA. Dat leverde een match op met een DNA-profiel in de Zweedse databank. Ook zijn op zijn telefoon instructies gevonden en zoekopdrachten naar locaties waar de liquidaties hadden moeten plaatsvinden: de Slauerhoffstraat in Amsterdam en de Cornelia de Langestraat in Haarlem. De man is op 26 september overgeleverd aan Nederland. Zijn zaak wordt behandeld tijdens de volgende inleidende zitting op 9 december. De verdachten blijven tot die tijd in de cel.

Justitie denkt dat het conflict dat ten grondslag ligt aan de voorgenomen liquidaties nog niet is opgelost. Waar dit conflict om draait, is niet bekendgemaakt. Het OM verwacht op korte termijn een of meer verdachten aan te houden, zei de officier. Het politieonderzoek richt zich nu op de achterliggende organisatie die de verdachte heeft aangestuurd en gefaciliteerd.