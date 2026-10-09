We verwarmden alleen de woonkamer — dit scheelde het op de energierekening

De thermostaat lager zetten klinkt eenvoudig. Maar wat gebeurt er als je niet het hele huis verwarmt en alleen de woonkamer comfortabel houdt? Dat kan flink schelen, vooral wanneer slaapkamers, werkkamers en zolder overdag nauwelijks worden gebruikt. De besparing hangt wel af van je woning, isolatie, verwarmingssysteem en de manier waarop je bijverwarmt.

We vergelijken we drie veelgebruikte keuzes: de cv voor het hele huis, alleen de woonkamer verwarmen en plaatselijk warm blijven met een elektrische deken of infraroodpaneel.

Let op: de voorbeelden hieronder zijn rekenmodellen. Vul voor een persoonlijke berekening je eigen gas- en stroomtarief, woningtype en gebruiksduur in.

Wanneer bespaar je door één kamer te verwarmen?

De basis is simpel: minder ruimte op temperatuur houden vraagt meestal minder energie. Maar een woonkamer kan warmte verliezen naar koude kamers, de hal of een slecht geïsoleerde verdieping. Daarom werkt deze aanpak doorgaans beter wanneer:

De woonkamer goed afsluitbaar is met deuren.

De woning redelijk is geïsoleerd.

Ongebruikte kamers niet ijskoud worden.

Je overdag vooral in één ruimte verblijft.

Je de thermostaat niet steeds fors omhoog en omlaag zet.

Een veelgemaakte fout is om alle andere kamers volledig onverwarmd te laten in een vochtig huis. Dat kan condens, schimmel en schade veroorzaken. Houd daarom ruimtes die gevoelig zijn voor vocht of leidingen minimaal vorstvrij en voldoende geventileerd.

Drie manieren vergeleken

1. De cv verwarmt het hele huis

Dit is de meest comfortabele optie: meerdere kamers blijven op een gelijkmatige temperatuur. Daar staat tegenover dat je warmte levert aan ruimtes waar op dat moment misschien niemand is.

Past goed bij:

Gezinnen die veel kamers gebruiken.

Huizen met open doorgangen.

Woningen waar vochtproblemen ontstaan bij lage temperaturen.

Mensen die thuiswerken in verschillende kamers.

Nadeel: je betaalt ook voor comfort in ongebruikte ruimtes.

2. Alleen de woonkamer verwarmen

Hierbij staat de thermostaat lager of gebruik je een slimme thermostaat met zones. Slaapkamers en andere ruimten worden beperkt verwarmd, terwijl de woonkamer bijvoorbeeld rond 19 graden blijft.

Past goed bij:

Eén- of tweepersoonshuishoudens.

Huishoudens die overdag vooral in de woonkamer zijn.

Woningen met afsluitbare kamers.

Mensen die bereid zijn een vest of plaid te gebruiken buiten de warme kamer.

Nadeel: het temperatuurverschil tussen kamers moet niet te groot worden, zeker niet bij matige isolatie.

3. Verwarmen per persoon

Bij plaatselijke verwarming verwarm je vooral het lichaam in plaats van de hele lucht in een kamer. Denk aan een elektrische deken, warmtekussen, voetenwarmer of infraroodpaneel bij een vaste zit- of werkplek.

Past goed bij:

Lezen, televisie kijken of bureauwerk op één plek.

Mensen die snel koude handen of voeten hebben.

Een korte periode in een koele woonkamer.

Nadeel: het vervangt niet altijd basisverwarming. De ruimte kan nog steeds te koud of te vochtig worden.

Rekenvoorbeeld: wat kost het?

Stel: je bent zes uur per dag thuis in de woonkamer en zoekt extra comfort op koude dagen. Een elektrische deken van 100 watt gebruikt bij zes uur gebruik:

0,1 kW×6 uur=0,6 kWh0,1 kW×6 uur=0,6 kWh

Bij een stroomprijs van 30 cent per kWh kost dat:

0,6×0,30=0,18 euro per dag0,6×0,30=0,18 euro per dag

Dat is ongeveer 18 cent per dag voor persoonlijke warmte. Een elektrische kachel van 2.000 watt gebruikt in dezelfde zes uur veel meer:

2 kW×6 uur=12 kWh2 kW×6 uur=12 kWh

Bij 30 cent per kWh:

12×0,30=3,60 euro per dag12×0,30=3,60 euro per dag

De les uit deze vergelijking: een elektrische deken kan zuinig zijn omdat hij een persoon verwarmt. Een elektrische kachel verwarmt de lucht en kan daardoor duur worden als hij lang aanstaat. Of minder stoken met de cv daadwerkelijk voordeliger is, hangt af van hoeveel gas je daarmee bespaart.

Zo test je het thuis eerlijk

Probeer niet meteen op gevoel te beslissen. Doe een proef van zeven dagen.

Kies een vaste temperatuur voor de woonkamer. Houd deuren naar ongebruikte kamers dicht. Noteer dagelijks de stand of gegevens van je slimme meter. Schrijf op wanneer je een elektrische warmtebron gebruikt. Vergelijk de uitkomst met een week met vergelijkbaar weer. Let ook op comfort, condens op ramen en eventuele vochtplekken.

Zo ontdek je niet alleen wat je verbruikt, maar ook of de aanpak in jouw woning prettig en verantwoord is.

Hoe koud mogen ongebruikte kamers worden?

Laat kamers niet langdurig extreem koud en vochtig worden. De veilige temperatuur verschilt per woning; let vooral op condens, vocht, schimmelrisico en leidingen die kunnen bevriezen.

Werkt dit ook in een slecht geïsoleerd huis?

Minder goed. In een tochtige of slecht geïsoleerde woning verdwijnt warmte snel en kan het verschil tussen warme en koude ruimtes vochtproblemen vergroten. Begin dan met kierdichting, radiatorfolie waar passend en betere isolatie.