Diëtist legt uit: zo krijg je met voeding je cholesterol en bloeddruk omlaag

Slecht nieuws voor wie gedachteloos zakken drop naar binnen werkt in de file of salmiak op de werktafel heeft liggen. Diëtist Maike Rosenkamp is streng en geeft harde grenzen aan.

"Wees zuinig met dropjes: maximaal twee zoete of zes zoute per dag. Ook vanwege het stofje glycyrrhizine, dat de bloeddruk laat stijgen."

Die waarschuwing is belangrijk voor veel mensen. "Ongeveer een op de vier Nederlanders heeft een hoge bloeddruk, bij mensen boven de 65 jaar is het ongeveer een op de twee", aldus Rosenkamp, die gespecialiseerd is in vrouwengezondheid, in Margriet.

Ontzie je hartspier

Ook bij het koken kan het zuiniger, zegt ze. "Zout zorgt ervoor dat je lichaam vocht vasthoudt. Hierdoor neemt het bloedvolume toe en moet je hart harder werken om het bloed rond te pompen."

Rosenkamp vindt dat er te snel naar de pillenpot wordt gegrepen. "Op dit moment krijgen mensen vaak snel een medicijn voorgeschreven, maar een combinatietherapie met voeding en levensstijl daarin meegenomen is verstandig."

Genen

Maar maak je geen illusies. Voeding helpt, maar "kan een hoge waarde niet volledig voorkomen", omdat genen een grote rol spelen.