Een maand overwinteren in Spanje: de huurprijs vertelt maar het halve verhaal

Stel: de advertentie belooft een appartement met zeezicht voor €850 per maand. Dat klinkt als een koopje voor een maand winterzon. Maar wie naar de Costa Blanca, de Costa del Sol of de Canarische Eilanden vertrekt, betaalt meer dan de huur. En thuis loopt de rekening gewoon door.

Wat een maand ter plekke kost

Voor twee personen die zelf een appartement huren, komen gangbare maandbudgetten ongeveer hierop uit. Daarin zitten huur, energie, boodschappen, lokaal vervoer en af en toe uit eten.

Regio Huur appartement Totaal ter plekke, 2 personen Costa Blanca €650 – €1.200 circa €1.150 – €1.900 Costa del Sol €800 – €1.200 circa €1.300 – €2.200 Canarische Eilanden €900 – €1.400 circa €1.400 – €2.400

De huur is dus ruim de helft van de rekening. Voor boodschappen voor twee personen ligt €250 tot €400 per maand voor de hand.

De huur is dus ruim de helft van de rekening. Voor boodschappen voor twee personen ligt €250 tot €400 per maand voor de hand.

Energie is een post die veel mensen vergeten. Reken op €80 tot €160 per maand, vooral omdat je ’s avonds verwarmt. Vraag daarom vooraf of stroom en water bij de huur zijn inbegrepen. Wil je een auto, dan komt daar nog €300 tot €500 per maand bij, exclusief brandstof.

De huur is ruim de helft van de rekening, niet de hele rekening.

Canarische Eilanden: winter is daar hoogseizoen

Aan de Spaanse costa’s is de winter laagseizoen. Er gelden dan vaak speciale maandtarieven, en wie langer boekt, betaalt per maand meestal minder.

Op de Canarische Eilanden werkt dat anders. In het zonnige zuiden van Tenerife is de winter juist hoogseizoen, en januari en februari raken als eerste volgeboekt. Een goedkopere wintermaand is daar dus geen vanzelfsprekendheid. Wie daar wil zitten, zoekt het best al in de zomer of vroege herfst.

De posten die in geen budget staan

De meeste overzichten van wat overwinteren kost, laten drie dingen weg: de vlucht, de vaste lasten in Nederland en je verzekeringen.

De reis. Een retourticket kost in de winter grofweg €80 tot €250 per persoon. Met koffers voor een maand komt daar vaak nog bagage bij.

Thuis loopt door. Huur of hypotheek, zorgpremie, verzekeringen, abonnementen en je energievoorschot stoppen niet omdat jij op een Spaans balkon zit.

Verzekering. Een doorlopende reisverzekering dekt standaard vaak maximaal 60 aaneengesloten dagen. Voor één maand is dat genoeg; voor een hele winter niet.

Een eenvoudige rekensom: een gemiddelde maand aan de Costa Blanca kost twee personen rond €1.500 ter plekke. Tel daar twee tickets van €150 bij op en je zit op €1.800. Dat bedrag komt bovenop alles wat thuis doorloopt.

Wat je in Spanje uitgeeft, komt bovenop wat thuis gewoon doorloopt.

Eén maand weg: dit check je vooraf

Europese zorgpas: geldt voor noodzakelijke zorg in het publieke Spaanse stelsel, niet voor repatriëring of een privékliniek.

Inboedel: sommige polissen beperken de dekking als je woning langer dan twee maanden onbewoond is.

AIO-aanvulling: je mag maximaal 91 dagen per jaar buiten Nederland zijn.

Langer dan 8 maanden per jaar weg: dan moet je je uitschrijven bij je gemeente.

Eerlijk rekenen

Een maand Spanje hoeft geen luxe te zijn, maar is zelden zo goedkoop als de huuradvertentie doet vermoeden. Wie eerlijk rekent, telt drie bedragen op: wat het daar kost, wat de reis kost en wat thuis doorloopt. Pas dan weet je of de winterzon zijn prijs waard is.

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