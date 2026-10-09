Wat verdient een Uber-chauffeur? Dit blijft er echt over

Wat een rit oplevert, staat op het scherm. Wat de chauffeur overhoudt, niet.

Vrijdag kun je in Maastricht, Venlo en Roermond nauwelijks een Uber boeken. Chauffeurs leggen het werk neer, omdat het platform volgens hen een steeds groter deel van de ritprijs inhoudt.

Wat verdient een Uber-chauffeur eigenlijk? Dat hangt sterk af van wat je meetelt.

Het gemiddelde: ruim 32 euro per uur

Het vaakst genoemde bedrag is €32,32 per uur. Dat is berekend met ritgegevens van het platform zelf, over Amsterdamse chauffeurs in februari tot en met augustus 2022.

Het gaat om uren online, dus inclusief wachttijd. De servicekosten van Uber en de btw daarover zijn er al af. De spreiding is groot: een kwart van de chauffeurs verdiende minder dan €24,27 per uur, een ander kwart meer dan €38,36.

Wie bijna alle aangeboden ritten aannam, kwam op ruim €35. Chauffeurs die vrijwel alles weigerden, bleven steken op ruim €17.

Ruim 32 euro per uur klinkt als een topsalaris. Maar het is omzet, geen loon.

Wat er overblijft

Een Uberchauffeur rijdt meestal als zelfstandige. Auto, brandstof of laadstroom, verzekering, onderhoud en afschrijving zijn voor eigen rekening. Daarna volgen nog belasting, pensioen en een buffer voor ziekte of vakantie.

Een rekenvoorbeeld. Stel dat je 40 uur per week online bent, ongeveer 173 uur per maand. Gaat er €1.500 per maand aan autokosten af, dan houd je dit over vóór belasting:

Gemiddelde chauffeur (€32,32): ruim €4.090, ofwel circa €23,65 per uur

Onderste kwart (€24,27): bijna €2.700, ofwel circa €15,60 per uur

Bovenste kwart (€38,36): ruim €5.130, ofwel circa €29,70 per uur

Ter vergelijking: een taxichauffeur in loondienst verdient sinds januari 2026 volgens de cao tussen €15,52 en €17,81 bruto per uur, plus vakantiegeld en pensioenopbouw. Het wettelijk minimumloon is sinds 1 juli €14,99.

Kanttekening: de uurcijfers stammen uit 2022. Sindsdien veranderde vooral de verdeling van de ritprijs.

Uber zegt 25 procent, chauffeurs tot de helft

Uber houdt vol dat de servicefee gemiddeld 25 procent bedraagt en de afgelopen jaren relatief stabiel is gebleven. Chauffeurs in Limburg zien iets anders. Sinds Uber werkt met een variabele commissie, betalen ze naar eigen zeggen meestal 30 tot 45 procent, met uitschieters tot 50 procent.

Zelfs voor dezelfde rit kan het percentage volgens hen verschillen. Hun eis: maximaal 15 procent.

Uber noemt gemiddeld 25 procent. Chauffeurs in Limburg zeggen vaak 30 tot 45 procent te betalen.

In Amsterdam kozen chauffeurs voor een eigen route. Zij lanceerden in juni de app NLCabs, met een vaste commissie van 3 procent. Dat gaat mogelijk naar 4 of 5 procent.

Het algoritme voor de rechter

Begin september startte Stichting WIE International een collectieve zaak tegen Uber bij de rechtbank Amsterdam. De stichting stelt dat het dynamische beloningssysteem in strijd is met de privacywet AVG. Ze becijfert dat Nederlandse chauffeurs sinds 2022 gemiddeld zo'n €7.500 per jaar minder verdienen. Uber wijst de beschuldigingen van de hand.

Of chauffeurs eigenlijk werknemer zijn? In januari oordeelde het gerechtshof Amsterdam dat Uber-chauffeurs niet als groep werknemer zijn. Per chauffeur kan dat wel anders uitvallen. De taxi -cao geldt dus niet automatisch.

Overweeg je zelf te gaan rijden?

Reken met uren online, niet met ritten of piekavonden.

Trek eerst alle autokosten af, ook afschrijving.

Zet geld opzij voor belasting, pensioen en een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Uber-verdiensten in cijfers

€32,32: gemiddelde verdiensten per uur online (Amsterdam, 2022, vóór autokosten)

€24,27 en €38,36: grens van het onderste en bovenste kwart

25 procent: gemiddelde servicefee volgens Uber

30 tot 45 procent: commissie volgens Limburgse chauffeurs

€15,52 tot €17,81: cao-uurloon taxichauffeur 2026

€14,99: wettelijk minimumloon per uur sinds 1 juli 2026

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