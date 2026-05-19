OM: meerdere aangiftes tegen Kamerlid Markuszower binnengekomen

AMSTERDAM (ANP) - Bij het Openbaar Ministerie in Amsterdam zijn meerdere aangiftes binnengekomen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markuszower om zijn uitlatingen over Palestijnse asielzoekers. Die zouden volgens de aangevers aanzetten tot haat en geweld. Een exact aantal kon het OM niet noemen.

"Het OM Amsterdam zal deze aangiftes beoordelen", zegt een woordvoerder. Maandag was al bekend dat The Rights Forum en de Turkse arbeidersvereniging HTIB aangifte hebben gedaan of dat gaan doen.

Markuszower zei vorige week tegen het linkse mediaplatform Left Laser dat Nederland Palestijnse asielzoekers "met geweld" bij de grens moet tegenhouden. "Misschien met nog meer geweld dan waar ze vandaan komen", aldus de radicaal-rechtse politicus die leider is van de Groep Markuszower.