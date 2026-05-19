Celstraffen en boetes voor handlangers van Bolle Jos

DENDERMONDE (ANP/BELGA) - Twintig handlangers van Jos Leijdekkers, ook bekend als Bolle Jos, zijn schuldig bevonden aan de invoer van 11 ton cocaïne uit Sierra Leone. De Dendermondse strafrechter heeft hen dinsdag celstraffen van achttien maanden tot tien jaar opgelegd. Ook legde de rechter boetes van 4000 tot 80.000 euro op. Een aantal drugscriminelen kreeg daarnaast een havenverbod.

De drugs hadden een straatwaarde van 550 miljoen euro.

Het onderzoek bracht 22 betrokkenen in beeld. Twee van hen werden vrijgesproken.

De veroordeelde drugscrimineel Bolle Jos wordt ervan beschuldigd dat hij het transport van de cocaïne vanuit Sierra Leone naar België heeft geregeld. De container met palmpitmeel waarin de drugs verstopt zaten, werd door handlangers opgepikt in de Antwerpse haven in Beveren.

Daar wachtte echter ook een rivaal van Bolle Jos, zijn vroegere rechterhand. Door de discussie tussen de twee partijen werd de scheepvaartpolitie en vervolgens de douane gealarmeerd.