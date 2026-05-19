ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Celstraffen en boetes voor handlangers van Bolle Jos

Samenleving
door anp
dinsdag, 19 mei 2026 om 10:45
anp190526067 1
DENDERMONDE (ANP/BELGA) - Twintig handlangers van Jos Leijdekkers, ook bekend als Bolle Jos, zijn schuldig bevonden aan de invoer van 11 ton cocaïne uit Sierra Leone. De Dendermondse strafrechter heeft hen dinsdag celstraffen van achttien maanden tot tien jaar opgelegd. Ook legde de rechter boetes van 4000 tot 80.000 euro op. Een aantal drugscriminelen kreeg daarnaast een havenverbod.
De drugs hadden een straatwaarde van 550 miljoen euro.
Het onderzoek bracht 22 betrokkenen in beeld. Twee van hen werden vrijgesproken.
De veroordeelde drugscrimineel Bolle Jos wordt ervan beschuldigd dat hij het transport van de cocaïne vanuit Sierra Leone naar België heeft geregeld. De container met palmpitmeel waarin de drugs verstopt zaten, werd door handlangers opgepikt in de Antwerpse haven in Beveren.
Daar wachtte echter ook een rivaal van Bolle Jos, zijn vroegere rechterhand. Door de discussie tussen de twee partijen werd de scheepvaartpolitie en vervolgens de douane gealarmeerd.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2669859759

Dit verdienen piloten bij KLM, Transavia en EasyJet: KLM-gezagvoerder tikt 338.000 euro aan

ANP-545157350

Van Barneveld hangt pijlen aan de wilgen en verhuist naar Engeland: "Lijdensweg die maar niet stopt"

260748289

Vergeten gezinsauto maakt comeback: ‘beste occasion ooit’ kost nog geen 3000 euro

Header - Match Plan 675 x 427

Steeds meer ondernemers verdienen twee keer aan de verkoop van hun bedrijf

ANP-515614682

Lelystad gaat open, maar wat heb jij eraan?

generated-image (2)

Het geheim achter succesvolle zelfbeheersing

Loading