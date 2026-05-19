Eerst nat en grijs, daarna tropische hitte: pinksterweekend stevent af op 28 graden

Wie vandaag naar buiten kijkt, krijgt nog niet bepaald zomerse kriebels. Het is tot morgenavond grijs met regen , af en toe stevige buien en veel bewolking. Maar daarna gaat het hard: richting het pinksterweekend schiet de temperatuur omhoog en lijken tropische dagen ineens binnen handbereik.

Volgens Weeronline begint dinsdag nog redelijk vriendelijk. Vooral in de ochtend laat de zon zich in grote delen van het land zien. Lang duurt dat niet, want vanuit het zuidwesten schuift al snel dikke bewolking binnen.

Druilerig

In de middag trekt vervolgens een regengebied over Nederland. Het wordt vooral een druilerige en grijze bedoening met lichte regen. De temperaturen blijven daarbij achter: in het zuidwesten wordt het niet warmer dan 12 graden, terwijl het noordoosten nog 17 graden haalt.

Ook woensdag blijft het wisselvallig. Verspreid over het land trekken opnieuw buien over, afgewisseld met korte zonnige momenten. Daarbij staat een stevige zuidwestenwind die aan zee soms krachtig kan uitpakken. Veel warmer dan 16 tot 18 graden wordt het niet.

Weersomslag

Maar daarna slaat het weer compleet om. Donderdag krijgt Nederland al een voorproefje van de zomer. Hoewel er nog geregeld wolkenvelden overtrekken, lijkt het op de meeste plaatsen droog te blijven. Bovendien loopt de temperatuur flink op, met maxima tussen de 19 en 22 graden.

Vrijdag en in het pinksterweekend lijkt de zomer vervolgens echt los te barsten. De zon krijgt volop ruimte en de temperaturen stijgen naar 23 tot 25 graden. Regionaal kan het zaterdag zelfs nog warmer worden.

Tropisch

Vooral in het zuiden wordt het heet . Daar komt volgens de weersite “de tropische grens van 30 graden in zicht”.

Met volop zon en slechts enkele wolkenvelden lijkt Nederland zich dus op te kunnen maken voor een warm pinksterweekend, al moeten we eerst nog even door een paar sombere dagen heen.