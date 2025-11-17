ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

OM: mogelijk 27 sterfgevallen door illegale medicijnenwebsite

Samenleving
door anp
maandag, 17 november 2025 om 12:42
anp171125109 1
ZWOLLE (ANP) - Het Openbaar Ministerie denkt dat mogelijk 27 mensen zijn overleden door medicijnen die verkocht zijn via de website funcaps.nl. Dat maakte de officier van justitie maandag bekend tijdens een eerste openbare zitting tegen twee verdachten, Jord van W. (31) uit Ulestraten en Stefan P. (30) uit Valkenburg, in de rechtbank in Zwolle.
Zij worden verdacht van de illegale handel in medicijnen. De twee werden in augustus aangehouden, samen met een derde verdachte. Hij zit niet vast. De website is offline gehaald.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-347372723

Je rijstijl verklapt veel over je persoonlijkheid. Verkeerspsychologen doen een boekje open

ANP-522271136

Vanavond beslist BBB of Caroline van der Plas mag blijven

5356200

Nocturie: Is ‘s nachts wakker worden om te plassen normaal?

generated-image (53)

“Ze laten zich niet meer om de tuin leiden”: 7 reflexen van emotioneel slimme vrouwen tegen manipulators

shutterstock_2328240841

De 10 schoonste landen van de wereld in 2025

anp161125075 1

Kindertelefoon geschokt door handelen ex-vrijwilliger uit podcast

Loading