OM: mogelijk 27 sterfgevallen door illegale medicijnenwebsite

ZWOLLE (ANP) - Het Openbaar Ministerie denkt dat mogelijk 27 mensen zijn overleden door medicijnen die verkocht zijn via de website funcaps.nl. Dat maakte de officier van justitie maandag bekend tijdens een eerste openbare zitting tegen twee verdachten, Jord van W. (31) uit Ulestraten en Stefan P. (30) uit Valkenburg, in de rechtbank in Zwolle.

Zij worden verdacht van de illegale handel in medicijnen. De twee werden in augustus aangehouden, samen met een derde verdachte. Hij zit niet vast. De website is offline gehaald.