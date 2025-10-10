ECONOMIE
OM: motief schietpartijen met drie doden Oosterhout nog duister

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 oktober 2025 om 11:12
SCHIPHOL (ANP) - Het motief voor de dodelijke schietpartijen in het Noord-Brabantse Oosterhout op 28 maart is nog steeds niet duidelijk. Dat zei het Openbaar Ministerie vrijdag in een beknopte toelichting tijdens een eerste voorbereidende zitting tegen de drie verdachten in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol. Het onderzoek naar het motief voor het "extreme geweld" is, aldus het OM, nog in volle gang.
Bij de twee schietpartijen, die zich op klaarlichte dag kort na elkaar voordeden, vielen drie doden: twee mannen van 32 en een van 25, allen inwoners van Oosterhout. De verdachten zijn twee mannen en een vrouw, afkomstig uit Zweden. Volgens het OM zijn zij speciaal voor het plegen van de misdrijven uit Zweden gekomen.
De twee mannen, Tobias J. (29) en Osman O. (24), hebben de moorden volgens het OM gepleegd. De vrouwelijke verdachte, Veronica K. (28), zou een faciliterende rol hebben gespeeld. Het drietal werd in juni opgepakt. Alleen J. verscheen vrijdag in de rechtszaal. De drie verdachten zwijgen tot dusver.
