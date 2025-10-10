Rode Kruis wil 'waardige' vrijlating van gijzelaars en gevangenen

GENÈVE (ANP) - Het Rode Kruis roept op tot "veilige en waardige" vrijlatingen van Israëlische gijzelaars en Palestijnse gevangenen. De organisatie fungeerde eerder al als neutrale tussenpartij bij de overdracht van personen en wil nu opnieuw helpen.

Israël en Hamas zijn het deze week eens geworden over nieuwe vrijlatingen en een staakt-het-vuren. Mirjana Spoljaric van het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) stelt dat de deal een keerpunt moet zijn na twee jaar oorlog. Ze zegt dat het ICRC klaarstaat om de hulpverlening aan Gaza op te schalen.

Bij eerdere vrijlatingen van gijzelaars vonden ceremonies plaats waarbij gijzelaars naar podia werden geleid en propagandabeelden en -teksten werden getoond. Israël reageerde daar woedend op. Volgens Israëlische media staan nu geen vrijlatingsceremonies gepland.