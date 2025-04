OM: onderzoek naar Tata Steel vordert, maar is complex

AMSTERDAM (ANP) - Het strafrechtelijk onderzoek naar Tata Steel IJmuiden is "in een gevorderd stadium" en het streven is om het " zo snel als verantwoord mogelijk af te ronden". Het Openbaar Ministerie (OM) laat dat weten in reactie op een open brief van organisaties als FrisseWind.nu en omwonenden van het staalbedrijf. Zij zijn bezorgd over de voortgang van het onderzoek en noemen het "oorverdovend stil" rond de zaak.

Advocaat Bénédicte Ficq deed in mei 2021 namens honderden mensen aangifte. Ze verwijten Tata Steel dat het bewust gevaarlijke stoffen uitstoot en gezondheidsschade veroorzaakt bij omwonenden.

Het OM zag begin 2022 aanknopingspunten voor een onderzoek. Dat is "omvangrijk, technisch van aard en juridisch complex". Het OM legt ook uit waarom nog niets inhoudelijks naar buiten is gebracht: "Openbare uitlatingen kunnen het onderzoek schaden of vertragen."

Een definitief besluit om het bedrijf al dan niet te vervolgen, is nog niet genomen.