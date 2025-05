OM: PowNed moet vrijuit gaan in oude zaak-Hoes

AMSTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft woensdag de rechtbank Amsterdam gevraagd omroep PowNed vrijuit te laten in de strafzaak rond heimelijke opnames van voormalig burgemeester van Maastricht Onno Hoes. Volgens het OM heeft PowNed "een bijdrage geleverd aan het maatschappelijk debat" en "een misstand aan de kaak gesteld".

Hoes deed in 2014 aangifte na een uitzending van PowNews, waarin stiekem gemaakte opnames werden getoond van ontmoetingen tussen Hoes (toen nog burgemeester van Maastricht) en een 20-jarige student. Hoes maakte seksueel getinte toespelingen. De student ging in januari al vrijuit, conform de wens van het OM.

Eerder verloor Hoes al een civiele zaak over dezelfde kwestie, in hoger beroep. Kort voor de affaire met de student en PowNed was hij al in opspraak geraakt, eveneens door gedrag in zijn privéleven. Door de PowNed-zaak raakte hij zijn baan kwijt.

Vervolging

Het OM seponeerde de zaak tegen de student en PowNed aanvankelijk, maar na een beklagprocedure van Hoes gaf het gerechtshof het OM opdracht alsnog tot vervolging over te gaan. Mede daardoor is de zaak lang blijven liggen.

De officier van justitie merkte op dat Hoes zich "verraden en enorm bedonderd" heeft gevoeld door de actie met de verborgen camera. Maar Hoes was "een gewaarschuwde burgemeester" die "willens en wetens" een risico heeft aanvaard: "de openbaring van wederom seksueel getint contact met een veel jongere man in het openbaar, waardoor de kans ontstond dat Hoes chantabel zou worden en zijn zeer publieke en politieke baan zou verliezen".

De rechtbank doet uitspraak op 28 mei.