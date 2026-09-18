OM: stikstofprotest Den Bosch volgens afspraak verlopen

DEN BOSCH (ANP) - Het stikstofprotest van 14 augustus, waarbij tientallen trekkers de snelweg opreden om tegen stikstofplannen te gaan demonstreren bij het provinciehuis in Den Bosch, "is verlopen in overeenstemming met de voorbereiding door de driehoek". Dat meldt het Openbaar Ministerie. Bij het rijden op de snelweg ontstond een file, waarna een ongeluk gebeurde. Daarbij vielen twee doden.

Daags na het ongeluk meldden politie, OM en de gemeente Den Bosch de gebeurtenissen te evalueren. In deze evaluatie meldt het OM dat in de "vooraf vastgestelde beleidsuitgangspunten" was opgenomen dat de lokale driehoek had besloten "het rijden op een snelweg met een landbouwvoertuig richting de demonstratie in principe niet te tolereren". Mocht dat binnen de gemeentegrenzen toch gebeuren, dan zou de driehoek bepalen of en hoe er tegen opgetreden kon worden.

"In goede verbinding met de boeren werd de demonstratie gefaciliteerd binnen de tolerantiegrenzen die door de driehoek waren vastgesteld", valt te lezen in het persbericht.