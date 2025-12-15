OM: Stint-ondernemers manipuleerden Duits onderzoeksrapport

DEN BOSCH (ANP) - De Stint-ondernemers hebben na het dodelijke ongeluk met een Stint in 2018 een Duits keuringsrapport "op een kwalijke manier gemanipuleerd". Dat stelde de officier van justitie maandag in de rechtbank in Den Bosch. "Dit zegt veel over het manipulatieve en onbetrouwbare karakter van de verdachten", zei de aanklager.

Na het ongeluk in Oss lieten de verdachten remproeven uitvoeren door de Duitse keuringsorganisatie TÜV. Bij de eerste test in oktober 2018 haalde de onderzochte Stint de wettelijke remvertraging niet. In november volgde een nieuwe test, waarbij de verdachten de software zouden hebben aangepast. Daarmee werd volgens het OM een ander voertuig getest dan de Stints die in Nederland rondreden.

Duitse autoriteiten hebben bij een doorzoeking alle correspondentie tussen TÜV en de verdachten in beslag genomen. Ook is de keurmeester gehoord. De Stint-ondernemers zouden de gemanipuleerde resultaten hebben ingebracht in bestuursrechtelijke procedures, waarmee ze zich volgens het OM schuldig maakten aan valsheid in geschrifte. TÜV heeft het rapport ingetrokken en de verdachten verboden het rapport nog te gebruiken.