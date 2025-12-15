ECONOMIE
Europese Commissie rekent op akkoord Mercosur-deal voor eind jaar

Economie
door anp
maandag, 15 december 2025 om 10:59
anp151225092 1
BRUSSEL (ANP/AFP) - De Europese Commissie gaat er nog altijd van uit dat zij voor het einde van het jaar de handtekening zet onder een vrijhandelsverdrag met Mercosur-landen Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay. Daarvoor moet een ruime meerderheid van EU-lidstaten deze week instemmen. EU-bronnen lieten vorige week nog weten dat dat allerminst zeker is.
Met name Frankrijk ligt dwars. Dat land wil uitstel van de stemming, terwijl voorstanders juist bang zijn dat dat ertoe zal leiden dat de deal niet doorgaat. "Dat de deal nu wordt getekend is van cruciaal belang - economisch, diplomatiek en geopolitiek", aldus een woordvoerder van de Commissie.
Net als Frankrijk zijn ook Polen, Italië, Ierland en Oostenrijk bezorgd over eigen boeren, die mogelijk worden weggeconcurreerd door de landbouw uit de Latijns-Amerikaanse landen.
Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen is van plan op 20 december naar Brazilië af te reizen voor de officiële ondertekening van de handelsdeal.
