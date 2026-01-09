OM stopt onderzoek lekken sollicitatie Lahlah in Delft en Tilburg

BREDA/DEN HAAG (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft geen aanknopingspunten om een strafrechtelijk onderzoek te beginnen naar het lekken van de sollicitatie van Esmah Lahlah voor burgemeestersfuncties in Delft en Tilburg. Afgelopen jaar lekte uit dat het Tweede Kamerlid van GroenLinks-PvdA op beide vacatures had gesolliciteerd. Omdat daarmee de geheimhoudingsplicht die rond zulke procedures geldt werd geschonden, deden de commissarissen van de Koning in Zuid-Holland en Noord-Brabant aangifte.

Het OM voerde in beide zaken een oriënterend onderzoek uit, maar daar kwam "geen enkele concrete informatie uit", aldus een woordvoerder. "Zeker tientallen mensen konden vanuit hun functie beschikken over de informatie die is gelekt. Als de groep zo groot is, is de kans heel klein om te achterhalen wie het lek is."

Een strafrechtelijk onderzoek zou daarbij langdurige inzet van de Rijksrecherche vragen. Door schaarste van capaciteit is mede daarom afgezien van verder onderzoek. Een woordvoerder benadrukt wel dat het OM het "kwalijk vindt dat het ambtsgeheim mogelijk is geschonden".

Schending geheimhoudingsplicht

Lahlah greep naast beide functies. Alexander Pechtold werd burgemeester in Delft, Tilburg koos voor Fleur Gräper. De sollicitatie van Lahlah in Tilburg lekte uit tijdens de verkiezingscampagne en veroorzaakte ongemak bij GroenLinks-PvdA, omdat de nummer 2 van de kandidatenlijst toenmalig partijleider Frans Timmermans vooraf niet had geïnformeerd. Kort na de verkiezingen, waarin Lahlah werd herkozen, kwam naar buiten dat ze eerder ook al in Delft had gesolliciteerd.

De Zuid-Hollandse commissaris Wouter Kolff noemde de schending van de geheimhoudingsplicht onacceptabel. "Met deze actie wordt iemand beschadigd die met ambitie de samenleving wil dienen." Kolff en zijn Brabantse collega Ina Adema beraden zich op een reactie op het OM-besluit.