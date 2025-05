OM: tientallen verwondingen dode vrouw in woning Amsterdam-West

De 30-jarige vrouw die op 1 februari dood werd gevonden in een woning aan de Gerard Callenburgstraat in Amsterdam-West, had ruim veertig snij- en steekwonden. Haar partner, de 32-jarige Khalid A., heeft bekend dat hij deze heeft toegebracht.

Dat bleek woensdag op een eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen A. bij de rechtbank in Amsterdam.

De steekpartij volgde op een ruzie tussen A. en het slachtoffer. Direct daarna heeft de man zich onder het bloed gemeld op een politiebureau en werd hij aangehouden. Het stel had al eerder problemen in hun relatie.

Verdachte: ik ben verdrietig

A. was zelf gewond aan een hand. Volgens zijn advocaat heeft het slachtoffer tijdens de ruzie een mes gepakt en heeft A. geprobeerd dat van haar af te pakken. Daarbij is hij gewond geraakt. Vervolgens heeft hij de vrouw gedood. In dat geval zou het geweld zijn voortgekomen uit zelfverdediging, aldus de raadsman.

"Ik ben verdrietig", zei A. tijdens de zitting. "Mijn hart is echt kapot."