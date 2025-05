Water Besparen Tijdens Droogte: Wat Kun Jij Doen? (2 tips: geen vlees eten, douche een minuut korter)

Waarom is waterbesparing belangrijk? Water is een kostbare hulpbron die we allemaal nodig hebben. Tijdens droge periodes wordt het extra belangrijk dat we allemaal ons steentje bijdragen om water te besparen. Nederland heeft misschien de reputatie een regenachtig land te zijn, maar ook wij krijgen steeds vaker te maken met periodes van droogte. Wist je dat we allemaal samen het verschil kunnen maken?

Hoeveel water gebruiken we eigenlijk?

Een gemiddelde Nederlander gebruikte ongeveer 120 liter water per dag. Dat is meer dan een volle badkuip! Hier zie je waar we dat water gebruiken:

Douchen: 40-50 liter per douchebeurt

Toiletspoeling: 6-9 liter per spoelbeurt

Wasmachine: 40-60 liter per wasbeurt

Vaatwasser: 10-15 liter per wasbeurt

Drinkwater en koken: 2-3 liter per persoon per dag

Wat kun jij doen om water te besparen in huis?

Binnen in huis zijn er veel manieren om water te besparen zonder dat je comfort er veel onder stoffen. Begin met deze eenvoudige stappen:

Neem korte douches (5 minuten) op de plaats van baden

Zet de kraan uit tijdens het tandenpoetsen

Gebruik de eco-stand op je wasmachine en vaatwasser

Spoel het toilet alleen door als het echt nodig is

Verzamel water uit de douche terwijl het opwarmt en gebruik dit voor planten

Als je een minuut korter doucht, bespaar je al snel 10 liter water. Als iedereen in Nederland dat zou doen, besparen we samen miljarden liters per jaar!

Hoe kun je water besparen in de tuin?

Is jouw tuin klaar voor droogte? Tijdens droge periodes verdampt veel water snel. Hier zijn enkele tips:

Geef plantenwater in de vroege ochtend of late avond

Gebruik een gieter in plaats van een tuinslang

Vang regenwater op in een regenton

Kies voor planten die tegen droogte kunnen

Bedek de bodem met mulch om verdamping tegen te gaan

Wist je dat je ook water hebt gehoord door wat je eet?

Heb je er wel eens over berekend hoeveel water er nodig is om ons eten te producent? Kijk naar deze cijfers:

Voedselproduct Liter water per kilo Rundvlees 15.000 Chocolade 17.000 Kaas 5.000 Rijst 2.500 Aardappelen 250 Tomaten 180

Als je één dag geen vlees eet, bespaar je al snel 1.000-2.000 liter water!