OM twijfelt niet aan waarheidsgehalte 'primaire reacties' Weski

door anp
maandag, 13 april 2026 om 12:51
ROTTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie twijfelt niet aan het waarheidsgehalte van de woorden van Inez Weski (71) kort na haar aanhouding in april 2023. Justitie reageerde maandag op dag vier van het proces tegen Weski op pleidooien van de verdediging van de voormalige advocate. Weski ontkent de uitspraken. Volgens haar verkeerde ze destijds in "een zeer stressvolle en medisch zorgwekkende situatie".
"Jullie weten dat ik dit niet gewild heb", zou Weski hebben gezegd tegen twee politiemensen en een officier van justitie in de hal van haar woning, kort na haar arrestatie. "Jullie moeten de berichten hebben gezien. Jullie weten ook dat ik dit niet overleef."
Later zou zij ongeveer hetzelfde hebben gezegd tegen twee rechters-commissarissen en de deken van de orde van advocaten.
Het OM twijfelt er niet aan dat ze de uitspraken heeft gedaan, maar weet niet wat ze ermee bedoelde, zei de officier van justitie. "Die uitleg hebben wij nooit gekregen."
Het OM eiste op 2 april 4,5 jaar cel tegen Weski voor deelname aan de criminele organisatie van haar oud-cliënt Ridouan Taghi.
