Rusland wil goede banden met Hongarije na verkiezingsuitslag

Samenleving
door anp
maandag, 13 april 2026 om 12:50
MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland wil goede banden met Hongarije aanhouden na de verkiezingsuitslag, meldde Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov. De Hongaarse oppositieleider Péter Magyar heeft zondag de verkiezingen gewonnen van premier Viktor Orbán. "Hongaren hebben hun keuze gemaakt en wij respecteren hun keuze", aldus Peskov.
Orbán had van alle EU-leiders de beste banden met Rusland. Verkiezingswinnaar Magyar benadrukte zondagavond in een toespraak dat Hongarije met de verkiezingsuitslag "ja" heeft gezegd tegen Europa en dat het land een sterke bondgenoot van de EU en de NAVO zal zijn.
Hongarije blokkeerde onder Orbán een Europese lening van 90 miljard euro voor Oekraïne. Wat daar nu mee gebeurt, is volgens Peskov een besluit dat in Brussel wordt genomen.
