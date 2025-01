RHet Openbaar Ministerie (OM) gaat ervan uit dat er bij de dood van een 4-jarig meisje in Rotterdam sprake was van een misdrijf, meldde de politie woensdag. Het meisje werd eerder deze week dood aangetroffen in een woning aan de Blokfluit in de wijk Zevenkamp.

De verdachte is de vader. Hij is weliswaar vrijgelaten, maar blijft verdachte in de zaak.