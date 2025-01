Northvolt mag van aandeelhouders accu's blijven maken

STOCKHOLM (ANP) - Aandeelhouders van Northvolt hebben ermee ingestemd dat de in financiële nood verkerende fabrikant van accu's de werkzaamheden mag voortzetten. Het Zweedse concern vroeg in de Verenigde Staten een vorm van uitstel van betaling aan waarbij de activiteiten konden doorgaan. Wetgeving in Zweden vereiste dat de aandeelhouders, waaronder Volkswagen en Goldman Sachs, daar op een bepaald moment opnieuw toestemming voor zouden geven.

Northvolt gaat gebukt onder een afgezwakte vraag naar batterijen voor elektrische auto's en een geschrapte miljardenorder van BMW. In november begon het bedrijf daarom een zogeheten Chapter 11-faillissementsprocedure in Texas, die tijdelijk bescherming biedt tegen schuldeisers. Deze route is ook toegankelijk voor buitenlandse bedrijven met bezittingen in de VS.

Northvolt probeert nu nieuwe financiering op te halen. De grootste fabriek van het bedrijf, in het Noord-Zweedse Skellefteå, bleef de afgelopen maand accu's produceren. Aanvankelijk was het plan van Northvolt om een volledig Europese toeleveringsketen op te zetten. Onlangs meldde het bedrijf te onderzoeken of het toch mogelijk is samen te werken met concurrenten uit Azië.