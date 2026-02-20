Het begint onschuldig: een paar online weddenschappen, een avondje casino op de telefoon. Lucas verliest, wint, en verliest weer. Het geld dat hij beheert voor zijn schoonvader – spaargeld voor de oude dag – wordt langzaam een bron om gaten te dichten die hij zelf heeft geslagen. Iedere klik op ‘storten’ duwt hem dieper de schulden in, maar ook dieper in de leugen: tegenover zijn vrouw, zijn schoonvader en uiteindelijk zichzelf.

Als de waarheid uitkomt , volgt de bekende route: verbijstering, woede, ongeloof. Hoe kan iemand die zo dichtbij staat, zó ver gaan? Voor Wilma is het niet alleen financieel verraad, maar ook emotionele grondverschuiving: dertig jaar gedeelde geschiedenis blijken minder waard dan de volgende gok.

De stille groei van gokproblemen In Nederland werden in 2024 2.708 mensen behandeld met gokken als primaire verslaving, een stijging ten opzichte van het jaar ervoor. 87 procent van hen is man en de gemiddelde leeftijd is 34 jaar. Sinds de legalisering van online gokken in 2021 zien hulpverleners een gestage toename van mensen die vastlopen door vooral digitale kansspelen: snel, anoniem en 24/7 beschikbaar.

Het verhaal van Lucas past precies in dat patroon. Online gokken laat geen fiches op tafel achter en geen stapels fiches in een casino; het laat alleen digitale sporen in bankafschriften, vaak pas zichtbaar als het te laat is. Families ontdekken de omvang van het probleem vaak pas als rekeningen niet meer betaald worden of als, zoals bij Lucas, een vermist vermogen boven tafel komt.

Morele schuld en juridische schuld lopen dan pijnlijk door elkaar. Wie draagt uiteindelijk de schade als een schoonzoon het spaargeld van zijn schoonvader verbrast, terwijl de partner jarenlang niets in de gaten had? Juristen wijzen erop dat bij gemeenschap van goederen gokschulden in principe gezamenlijk kunnen drukken, tenzij de rechter anders oordeelt op basis van redelijkheid en billijkheid.

Voor Wilma en haar vader is dat juristenjargon een schrale troost. Hun verhaal laat vooral zien hoe een verslaving niet alleen de gokker treft, maar hele families meesleurt – en hoe makkelijk een dubbelleven wordt in een wereld waar het casino altijd één klik van de keukentafel verwijderd is.