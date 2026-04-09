ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

OM wil zes maanden cel voor jongerengeweld Beverwijk

door anp
donderdag, 09 april 2026 om 17:43
HAARLEM (ANP) - Het Openbaar Ministerie wil dat een inmiddels 18-jarige man uit Heemskerk zeker zes maanden de cel in gaat voor poging tot doodslag in vereniging en openlijke geweldpleging in Beverwijk. Die misdrijven zou hij hebben gepleegd in september met jongeren uit Beverwijk, rond een langer lopend conflict met jongeren uit Haarlem. Volgens het OM heeft hij bekend betrokken te zijn.
De verdachte was destijds 17 jaar, daarom wordt zijn zaak achter gesloten deuren behandeld volgens het jeugdstrafrecht. Op 6 september zou de verdachte met zeker drie anderen een minderjarige Haarlemmer ernstig hebben toegetakeld: hij werd tegen zijn hoofd en lichaam geschopt, over de grond gesleept en deels ontkleed. Het OM gaat er ook van uit dat het slachtoffer bewusteloos is geweest terwijl het geweld doorging.
Beelden daarvan met provocerende teksten verschenen in sociale mediagroepen en bedreigingen, opruiingen en nepnieuws zorgden voor maatschappelijke onrust. Meerdere middelbare scholen sloten de deuren voor een dag.
loading

exporteren

Loading