Oma beschuldigt Israël bij Frans hof van genocide in Gaza

PARIJS (ANP/AFP) - De oma van twee kinderen die zijn omgekomen in de Gazastrook heeft Israël voor de Franse rechter beschuldigd van genocide. Omdat de kinderen de Franse nationaliteit hadden, hoopt ze dat het Franse hof zich over de zaak kan uitspreken.

Het gaat om de 6- en 9-jarige Janna en Abderrahim Abudaher, die in oktober 2023 werden gedood door een raketaanval op het noorden van Gaza. De kleinzoon was op slag dood, de kleindochter overleed in het ziekenhuis. Ze waren enkele dagen eerder al gevlucht, omdat hun huis werd gebombardeerd.

De zaak gaat niet alleen om moord, maar ook om genocide omdat de raketaanval deel zou uitmaken van een breder Israëlisch plan "om de Palestijnse bevolking te elimineren en te onderwerpen aan levensomstandigheden die de vernietiging van een groep met zich meebrengen", staat in de aanklacht van de grootmoeder.

Ook bij het Internationaal Gerechtshof loopt een zaak tegen Israël voor genocide. Israël heeft de beschuldigingen van genocide altijd verworpen.