Ombudsman: einde betaling bed-bad-brood in strijd mensenrechten

Het besluit van het Rijk om de bekostiging van de bed-bad-broodregeling richting gemeenten te beëindigen, is in strijd met de mensenrechten. Dat stelt Marianne van den Anker, de Ombudsman Rotterdam-Rijnmond in een brief aan het Rotterdamse college van B en W en het kabinet. De brief komt een dag voordat de Rotterdamse raad debatteert en stemt over het stopzetten van de regeling in de stad.

Het besluit om de LVV-regeling, zoals de bed-bad-broodregeling officieel heet, stop te zetten komt op een moment waarop Rotterdam juist een actieplan ontwikkelt om dak- en thuisloosheid te bestrijden, schrijft Van den Anker. "Als ombudsman wijs ik u erop dat de stopzetting van de LVV-bekostiging voor gemeenten in strijd is met mensenrechten, onrust veroorzaakt in de gemeenteraad, en druk legt op de betrokken partners bij de vormgeving van het actieplan."

Het Rotterdamse college heeft beloofd ervoor te zorgen dat mensen niet op straat terechtkomen na beëindiging van de regeling.