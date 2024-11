Scheidingsexpert onthult zes signalen die op een relatiebreuk kunnen wijzen

Kwam de scheiding écht uit het niets, of zijn er onderweg toch wat alarmsignalen gemist? Een scheidingsexpert zet een aantal signalen op een rijtje die erop kunnen wijzen dat een liefdesrelatie op losse schroeven staat.

Scheidingsexpert James Brien vertelt aan Metro UK welke problemen het einde van een huwelijk inluiden en wat de belangrijkste signalen zijn om op te letten.

De tekenen

Volgens Brien is het stilvallen van communicatie doorgaans een vroeg teken van relatieproblemen. “Als je niet langer interesse toont in elkaars dag en niet meer luistert naar wat de ander vertelt, vraag jezelf dan af waarom dat zo is.”

Hij legt uit: “Na verloop van tijd kan die zwijgzaamheid betekenen dat je emotioneel van elkaar vervreemd raakt.” Ook benadrukt hij dat vijandigheid en negatieve interacties een rode vlag zijn. “Als er ooit wederzijds respect was en nu niet meer, dan is het misschien tijd om jullie problemen te bespreken.” Hetzelfde geldt als één partner het gevoel heeft de hele huishoudelijke klusjeslijst in z’n eentje af te vinken, terwijl de ander niet bijdraagt, voegt Brien eraan toe.

Zo doorbreek je de negatieve spiraal

Om die neerwaartse spiraal te doorbreken, raadt Brien aan eerlijk en direct te bespreken wat er nodig is om de relatie weer te laten floreren. “Laat je gevoelens niet sluimeren en verwacht niet dat je partner je gedachten kan lezen.”

Een ander signaal dat het huwelijk onder druk staat, is afnemende intimiteit. “Intiem zijn betekent niet per se de lakens delen”, verduidelijkt Brien. “Maar als er iets verandert in de manier waarop jullie elkaar benaderen, negeer dat dan niet. Bespreek wat je nodig hebt met je partner.”

Toekomstplannen

Ook het ontbreken van gezamenlijke toekomstplannen kan een signaal zijn dat de relatie wankelt. Geen ideeën meer voor een dagje weg, de volgende vakantie of een toekomst die jaren verder reikt? Brien legt uit: “Gelukkige stellen praten vaak over hun gezamenlijke ambities, groot of klein.”

Als jullie toekomstplannen steeds meer de vorm gaan aannemen van solo-avonturen, dan is het volgens Brien de moeite waard om na te gaan of jullie nog wel dezelfde doelen nastreven. “Als het lijkt alsof jullie afzonderlijke paden inslaan, stel jezelf dan de vraag of jullie nog wel dezelfde koers varen”, adviseert de scheidingsexpert.

Aanlokkelijke alternatieven

“Wanneer er relatieproblemen opduiken, is de verleiding groot om naar alternatieven te kijken”, vertelt Brien. “Als je merkt dat je voortdurend nadenkt over wat er buiten de deur te vinden is, dan is dat een sterk signaal dat de relatie op zijn eind loopt.”

Dat betekent niet dat alles per definitie verloren is. “Maar je zult er wel moeite voor moeten doen”, besluit Brien.