Ombudsman Van Zutphen optimistisch over baan bij EU

BRUSSEL (ANP) - De Nederlandse Ombudsman Reinier van Zutphen maakt goede kans om de nieuwe Europese Ombudsman te worden, schat hij zelf in. Dinsdag werd hij door het Europees Parlement onderworpen aan een hoorzitting, waarin hem werd gevraagd naar zijn opvattingen en ideeën over de functie van ombudsman. Na afloop van de hoorzitting zei Van Zutphen dat zijn kans er "in ieder geval niet minder" op is geworden.

Het Europees Parlement stemt op 17 december over de opvolger van de huidige Europese Ombudsman, de Ierse Emily O'Reilly. Zes kandidaten zijn hiervoor in de race. Daarvan maken er drie serieuze kans om per februari benoemd te worden. Naast Van Zutphen gaat het om de Portugese Teresa Anjinho en de Estse Julia Laffranque. Alle kandidaten werden dinsdag door het Europarlement gehoord. Van Zutphen was de laatste.

In zijn hoorzitting hamerde Van Zutphen op het belang van vertrouwen in de rechtsstaat door burgers. Hij wil de kloof dichten tussen de instellingen van de EU en de inwoners ervan. Net zoals in Nederland wil hij er zelf op uit trekken en op onderzoek uitgaan. Gezien de afstanden zal dat als Europese Ombudsman lastiger zijn dan in Nederland, erkende hij na een vraag van een van de Europarlementariërs.