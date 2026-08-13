ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ombudsmannen bezorgd om gezondheidszorg voor asielkinderen

Samenleving
door anp
donderdag, 13 augustus 2026 om 11:56
anp130826092 1
ROTTERDAM (ANP) - Kinderombudsmannen uit zes steden zijn bezorgd over de gezondheidszorg voor kinderen in asielopvang. Voor bijna 20.000 kinderen dreigt langdurige onzekerheid over hun toegang tot preventieve jeugdgezondheidszorg, schrijven zij in een brief aan de ministers die gaan over zorg en asiel.
Dat komt omdat het contract met de huidige uitvoerder, GGD GHOR, op 1 oktober afloopt. De nieuwe uitvoerder begint pas op 1 juni 2027, acht maanden later. De ombudsmannen vragen om duidelijkheid wie in de tussenperiode verantwoordelijk is en hoe de kwaliteit van en toegang tot zorg kan worden gegarandeerd.
Juist kinderen in asielopvang zijn kwetsbaar en hebben groot belang bij goede zorg, schrijven de ombudsmannen. Ze benadrukken dat het VN-Kinderrechtenverdrag geldt voor alle kinderen, en er dus geen onderscheid zou moeten bestaan tussen groepen kinderen.
De brief is ondertekend door ombudsmannen uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Nijmegen en Groningen.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 86796001

Wasverzachter en andere producten die meer kwaad dan goed doen

Scherm­afbeelding 2026-08-12 om 11.33.24

Roomboter of margarine: wat kun je beter kiezen?

174158161_m

Waarom vakantie zo goed voor je is (en dit is de ideale lengte)

140088222_m

Vergeten je telefoon op vliegtuigmodus te zetten? Dit gebeurt er echt aan boord

BB-Vol-Liefde-Fred

Yvonne uit B&B Vol liefde: "Ik wil niks meer met Fred te maken hebben"

Scherm­afbeelding 2026-08-13 om 05.49.38

Woordvoerder van Trump stapt op

Loading