Ombudsmannen: scheld studieschulden toeslagenaffaire kwijt

DEN HAAG (ANP) - De overheid moet jongeren studieschulden kwijtschelden "waarvan aannemelijk is dat deze door het toeslagenschandaal zijn ontstaan", vinden vijf lokale kinder- en jeugdombudsmannen. Ze hebben getuigenissen verzameld van 1875 jongeren die gebukt gingen onder een moeilijke thuissituatie doordat de overheid veel geld terugvorderde van hun ouders en gezinnen daardoor in de problemen kwamen.

Meer dan de helft van hen gebruikte studieleningen "om het gezin te helpen overleven", schrijven de jeugdombudsmannen van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Nijmegen. Ze presenteren hun bevindingen donderdagmiddag aan demissionair staatssecretaris Sandra Palmen-Schlangen (Herstel en Toeslagen) en demissionair onderwijsminister Gouke Moes.

"Jongeren vragen zich af hoe zij ooit weer financieel gezond zullen kunnen leven", aldus het rapport. "De financiële stress die zij tijdens het toeslagenschandaal hebben ervaren, duurt voor veel gedupeerde jongeren tot op de dag van vandaag voort."