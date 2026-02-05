ECONOMIE
Politievakbond spreekt steun uit voor bedreigde Utrechtse agent

Samenleving
door anp
donderdag, 05 februari 2026 om 11:01
BAARN (ANP) - Politievakbond ACP spreekt steun uit voor de Utrechtse agent die met zijn gezin zou zijn ondergedoken na het gebruik van geweld bij de aanhouding van twee vrouwen bij winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht vorige week. Hij zou worden bedreigd.
"Wacht het onderzoek af", aldus de politievakbond, die zegt dat doxing en intimidatie elke grens te buiten gaan. "Dat is geen kritiek, dat is agressie. Bedreigingen zijn nooit acceptabel." Doxing betekent het openbaar maken van privégegevens, zoals het woonadres van iemand.
Politie Midden-Nederland kon donderdagochtend niet bevestigen of ontkennen dat de agent ondergedoken is, zoals De Telegraaf woensdagmiddag berichtte. De advocaat van de twee vrouwen liet eerder weten dat zij aangifte doen.
