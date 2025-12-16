ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Omgekomen schutter Bondi Beach kwam uit India

Samenleving
door anp
dinsdag, 16 december 2025 om 13:32
anp161225120 1
HAIDERABAD (ANP/RTR) - De omgekomen schutter van de aanslag op het Australische Bondi Beach, Sajid Akram, was afkomstig uit de Zuid-Indiase stad Haiderabad. Dat heeft de Indiase politie bekendgemaakt.
De schietpartij tijdens een viering van het joodse feest Chanoeka wordt onderzocht als een terroristische daad tegen de Joodse gemeenschap. Akram zou weinig contact hebben gehad met zijn familie in India. "De familieleden hebben verklaard geen kennis te hebben van zijn radicale denkwijze of activiteiten, noch van de omstandigheden die tot zijn radicalisering hebben geleid", aldus de Indiase politie.
Bij de aanslag vielen zestien doden, onder wie de 50-jarige Akram, die door de politie werd neergeschoten. De verdachte medeschutter is zijn zoon Naveed Akram (24). Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis nadat hij was neergeschoten.
De Australische politie zei eerder dat de mannen vorige maand naar de Filippijnen reisden. De vader met een Indiaas paspoort en de zoon met een Australisch paspoort.
loading

POPULAIR NIEUWS

vws begint campagne om waarde van ouderen te belichten1601079381

Meer AOW in 2026: dit ontvang je straks elke maand op je rekening

1600x900

Hoe oud kan een mens maximaal worden?

ANP-65489936

Binnenkort betaal je niet meer met iDeal, maar met Wero: zo werkt het

182088189_m

Deze simpele trucjes kunnen je brein 8 jaar jonger maken

schermafbeelding 2023 10 28 om 064919

Flashback : Dilan Yesilgoz: Ik blijf maximaal acht jaar premier

adazdazdzadad

Op deze planeet raast de wind aan 100.000 kilometer per uur en regent het metaal

Loading