Omgekomen schutter Bondi Beach kwam uit India

HAIDERABAD (ANP/RTR) - De omgekomen schutter van de aanslag op het Australische Bondi Beach, Sajid Akram, was afkomstig uit de Zuid-Indiase stad Haiderabad. Dat heeft de Indiase politie bekendgemaakt.

De schietpartij tijdens een viering van het joodse feest Chanoeka wordt onderzocht als een terroristische daad tegen de Joodse gemeenschap. Akram zou weinig contact hebben gehad met zijn familie in India. "De familieleden hebben verklaard geen kennis te hebben van zijn radicale denkwijze of activiteiten, noch van de omstandigheden die tot zijn radicalisering hebben geleid", aldus de Indiase politie.

Bij de aanslag vielen zestien doden, onder wie de 50-jarige Akram, die door de politie werd neergeschoten. De verdachte medeschutter is zijn zoon Naveed Akram (24). Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis nadat hij was neergeschoten.

De Australische politie zei eerder dat de mannen vorige maand naar de Filippijnen reisden. De vader met een Indiaas paspoort en de zoon met een Australisch paspoort.