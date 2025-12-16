TikTok deelt data gebruikers nog steeds met China, waarschuwt AP

DEN HAAG (ANP) - Video-app TikTok deelt de persoonlijke gegevens van gebruikers nog steeds met China, waar het moederbedrijf is gevestigd. Daarvoor waarschuwt de Autoriteit Persoonsgegevens. Die privacywaakhond heeft, samen met de toezichthouders in andere Europese landen, eerder bepaald dat TikTok dit niet mag doen.

De autoriteit roept gebruikers op om "goed na te denken of zij gebruik willen blijven maken van TikTok". Ook zouden ze moeten controleren of TikTok toegang heeft tot de camera of de microfoon in het toestel, tot de locatiegegevens van iemand en tot de lijst met contacten.

Dat geldt ook voor "andere diensten die persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de EU". De AP zegt onderzoek te doen naar de risico's daarvan.