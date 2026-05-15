Tennisser Ruud verslaat Darderi en is finalist in Rome

ROME (ANP) - Tennisser Casper Ruud (27) heeft zich als eerste verzekerd van een finaleplaats bij het tennistoernooi van Rome. De Noorse nummer 25 van de wereld gunde de Italiaan Luciano Darderi (24) voor eigen publiek slechts twee games: 6-1 6-1.

Het duel dat amper een uur in beslag nam, werd vanwege de regen in de eerste set bijna twee uur stilgelegd.

In de finale treft Ruud de Italiaanse nummer 1 van de wereld Jannik Sinner of de Rus Daniil Medvedev, de mondiale nummer 3. Beide toptennissers spelen later op vrijdag de tweede halve finale.

De finale van het graveltoernooi in de Italiaanse hoofdstad is zondag.