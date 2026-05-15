ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tennisser Ruud verslaat Darderi en is finalist in Rome

Sport
door anp
vrijdag, 15 mei 2026 om 19:25
anp150526147 1
ROME (ANP) - Tennisser Casper Ruud (27) heeft zich als eerste verzekerd van een finaleplaats bij het tennistoernooi van Rome. De Noorse nummer 25 van de wereld gunde de Italiaan Luciano Darderi (24) voor eigen publiek slechts twee games: 6-1 6-1.
Het duel dat amper een uur in beslag nam, werd vanwege de regen in de eerste set bijna twee uur stilgelegd.
In de finale treft Ruud de Italiaanse nummer 1 van de wereld Jannik Sinner of de Rus Daniil Medvedev, de mondiale nummer 3. Beide toptennissers spelen later op vrijdag de tweede halve finale.
De finale van het graveltoernooi in de Italiaanse hoofdstad is zondag.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 476263207

Verrassend: Dit is het smerigste onderdeel van je keuken

158872783_m

Geld: Hoeveel ‘gelijker’ is Nederland eigenlijk dan Duitsland, Frankrijk of Scandinavië?

Scherm­afbeelding 2026-05-15 om 14.32.18

Hirsch Ballin in 2010: Markuszower staatsgevaarlijk

ANP-558157533

Wie loopt écht risico in de nieuwe strijd om de hypotheekrenteaftrek?

210050667_m

Nieuwe UFO-files suggereren dat er iets vreemds aan de hand is in de lucht

189295584_m

Reizen in oorlogstijd: nu het Midden-Oosten en Afrika onveilig ziijn én vliegen duurder wordt

Loading