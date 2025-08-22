Omroep MAX stopt voorlopig met Sterren op het Doek met Akyol

HILVERSUM (ANP) - Omroep MAX stopt na dit jaar voorlopig met het programma Sterren op het Doek van presentator Özcan Akyol. Het programma kwam eerder in opspraak nadat omroepbaas Jan Slagter eind juli op televisie zei dat hij niet verder wilde met Akyol, vanwege uitspraken die hij deed over Matthijs van Nieuwkerk in het programma Zomergasten.

De beslissing is volgens Omroep MAX "het resultaat van de gesprekken die afgelopen dagen zijn gevoerd tussen Omroep MAX, de NPO en Özcan Akyol", zegt de omroep. "Zowel de presentator als de omroep is tevreden dat ze nu een streep kunnen zetten onder het geschil en in harmonie afscheid van elkaar nemen. Omroep MAX bedankt Özcan Akyol voor zijn bijdrage aan het programma Sterren op het Doek en wenst hem het allerbeste toe voor zijn verdere loopbaan."

Akyol maakte Sterren op het Doek sinds 2019 voor Omroep MAX. Hij laat volgens de omroep weten dat hij "met veel plezier, samen met een professionele redactie, aan deze serie heeft gewerkt".

Begin augustus stelde Akyol nog dat Omroep MAX voor 2026 een nieuw seizoen van Sterren op het Doek had toegezegd. De serie die dit najaar op televisie komt, is volgens MAX de laatste.