Omstreden bezoek VS-vicepresident Vance aan Groenland begonnen

NUUK (ANP/RTR) - De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is op Groenland aangekomen, kort nadat president Donald Trump opnieuw had gezegd dat hij het halfautonome Deense gebied wil overnemen.

Het bezoek van Vance aan de Amerikaanse militaire basis Pituffik in het noorden van het eiland komt enkele uren na de presentatie van een nieuwe regeringscoalitie, die voorlopig de banden met Denemarken wil behouden, in de hoofdstad Nuuk. De nieuwe premier zei dat het bezoek van de VS een "gebrek aan respect" betekende. Hij riep op tot eenheid tegenover "druk van buitenaf".

De Amerikaanse delegatie bestaat naast Vance uit zijn echtgenote Usha, nationale veiligheidsadviseur Mike Waltz en de minister van Energie.

Het oorspronkelijke plan was dat de vrouw van Vance samen met Waltz een hondensleerace zou bezoeken, hoewel ze niet waren uitgenodigd door Groenland of Denemarken. Protesten en verontwaardiging van de autoriteiten leidden ertoe dat de Amerikanen alleen de basis bezoeken.