Van der Poel opnieuw oppermachtig in E3 Saxo Classic

HARELBEKE (ANP) - Mathieu van der Poel heeft voor het tweede jaar op rij de E3 Saxo Classic gewonnen. De 30-jarige wielrenner van Alpecin-Deceuninck kwam net als een jaar eerder na 208,8 kilometer solo aan in het Belgische Harelbeke. Mads Pedersen uit Denemarken werd op ruim een minuut tweede. De Italiaan Filippo Ganna kwam nog een minuut later als derde over de streep.

Voor Van der Poel is het de derde overwinning op de weg dit jaar. Hij won eerder de Samyn Classic en afgelopen zaterdag voor de tweede keer de klassieker Milaan - Sanremo. Het is de achtste Nederlandse overwinning in de wedstrijd die voorheen de E3 Prijs heette. Jan Raas won de wielerkoers vanaf 1979 drie keer op rij.