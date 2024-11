McGregor moet vrouw 250.000 euro betalen in verkrachtingszaak

DUBLIN (ANP) - De Ierse vechtsporter Conor McGregor moet een vrouw die hem beschuldigt van verkrachting een schadevergoeding van ongeveer 250.000 euro betalen. De 35-jarige Nikita Hand won bij het gerechtshof in Dublin een civiele procedure over de kwestie.

Hand beweert dat McGregor haar in 2018 in een hotel in Dublin heeft verkracht. McGregor ontkent de aantijgingen en zegt dat de seks wederzijds was.

McGregor is al een tijdje niet meer in actie gekomen als kooivechter. De Ier is een wereldberoemde ster in de vechtsport mixed martial arts, kwam uit in de UFC (Ultimate Fighting Championship) en zorgde in 2016 voor een primeur door als eerste de wereldtitel in twee verschillende gewichtsklassen in bezit te hebben (vedergewicht en lichtgewicht).