Omstreden minister Israël bezoekt heiligdom in Oost-Jeruzalem

JERUZALEM (ANP/AFP) - De ultrarechtse Israëlische minister Itamar Ben-Gvir heeft weer een bezoek gebracht aan het islamitische Verheven Heiligdom of de Tempelberg waar de Al-Aqsamoskee in Jeruzalem staat. Sinds de jongste regering van premier Benjamin Netanyahu eind 2022 aantrad, heeft Ben-Gvir meerdere bezoeken aan het heiligdom gebracht. Dat leidt telkens tot boze reacties in de islamitische wereld.

Het was woensdag zijn eerste bezoek sinds hij in maart weer minister werd, nadat de regering-Netanyahu de aanvallen op de Gazastrook had hervat. Ben-Gvir trad als minister af toen er een bestand met Hamas werd gesloten.

De Palestijnse beweging Hamas noemt het bezoek "een provocatie en een gevaarlijke escalatie die onderdeel is van de voortdurende volkerenmoord op Palestijnen". De berg is een van de heiligste plaatsen voor moslims. De Al-Aqsamoskee is in de moderne geschiedenis ook een symbool van het Palestijnse nationalisme en het verzet tegen de Israëlische bezetting.