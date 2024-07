Omstreden Vlaamse politicus Rousseau op weg naar partijleiderschap

BRUSSEL (ANP) - De omstreden oud-voorzitter van de Vlaamse sociaaldemocraten Conner Rousseau is de enige kandidaat om opnieuw die rol te vervullen. Rousseau legde in november zijn functie als Vooruit-boegbeeld neer omdat hij voor de rechter dreigde te komen voor racistische uitspraken. Na een schikking in die zaak, een taakstraf, en daarna zijn herverkiezing in het Vlaamse parlement keert Rousseau dus waarschijnlijk ook terug als leider van de partij.

Rousseau maakte in het najaar van vorig jaar in dronken toestand racistische opmerkingen over de Roma-gemeenschap. Een Roma-stichting diende een klacht in. Daarop stelde het Openbaar Ministerie een schikkingsprocedure voor om een rechtszaak te voorkomen. Eerder was de 31-jarige Rousseau al in opspraak gekomen met mogelijk racistische uitspraken, toen hij zei dat hij het gevoel had niet in België te zijn als hij door de arme Brusselse wijk Molenbeek reed. In Molenbeek wonen veel mensen met een migratieachtergrond.

Binnen zijn partij wordt Rousseau op handen gedragen. Bij de verkiezingen van 9 juni raakte hij met voorkeursstemmen in het Vlaamse parlement. Sindsdien voert hij al samen met de partijkopstukken de regeringsonderhandelingen voor Vooruit. Toen vorige maand de procedure voor een nieuwe voorzitter begon, gaf de huidige preses Melissa Depraetere meteen aan zelf geen kandidaat te zijn en te hopen dat Rousseau zou terugkeren.

Zichtbaarder rol

De Vooruit-leden krijgen nu ruim twee weken de tijd om ook echt voor Rousseau te stemmen. Maar zonder tegenkandidaat lijkt niets zijn terugkeer als voorzitter meer tegen te houden.

Een partijvoorzitter heeft in België vaak een zichtbaarder rol dan in Nederland, omdat in België de voorzitter vaak de belangrijkste partijstrateeg is en tevens partijwoordvoerder. Dat maakt Belgische partijvoorzitters tot de machtigste politici in het land.

De onderhandelingen voor de vorming van zowel de Vlaamse als de federale Belgische regering lopen nog. Ook in Brussel en in Wallonië is het nog niet gelukt een nieuwe regering te vormen sinds de verkiezingen van 9 juni.